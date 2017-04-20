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Коллекторы терроризируют тагильчанку за долги отчимаСегодня в 09:37

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Обрывая ее телефон по ночам.

В Нижнем Тагиле коллекторы угрожают местной жительнице, отчим которой взял займ в одной из микрофинансовых организаций. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства, угрозы посыпались, когда мужчина пропустил срок очередной выплаты. Коллекторы начали постоянно звонить женщине и ее матери с угрозами и оскорблениями, в том числе по ночам.

Следует отметить, что по закону коллекторы не могут звонить должникам в период с 22.00 до 08.00, а периодичность ограничивается одним звонком в сутки. Кроме того, они не имеют права угрожать физической расправой, оскорблять и оказывать психологическое давление.

Также проверку проводит полиция.

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