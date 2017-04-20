Через фирму-однодневку.

Челябинские таможенники вскрыли схему незаконного вывода денег за рубеж в особо крупном размере. За границу незаконно "перекинули" 31 миллион рублей.

Удалось выйти на след челябинки, которая за деньги зарегистрировала на себя подставную фирму-однодневку. Она заключила с иностранной компанией договор якобы на поставку кондиционеров из Абхазии - через нее и выводились миллионы, пояснили "Уралинформбюро" в Уральском таможенном управлении ФТС РФ.

Фигурантка уголовного дела сотрудничает со следствием, помогая выйти на след организаторов.