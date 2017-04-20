Защита подготовила 10 томов доказательств.

В Озерске завершилось судебное следствие по уголовному делу бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко. Прения сторон назначены на 10 мая, пояснила пресс-секретарь горсуда Наталья Карпова.

Как заявил "Уралинформбюро" Константин Цыбко, сторона обвинения серьезно проигрывает: все дополнительные доказательства, предоставленные следствием, были отклонены судом.

Более того, экс-сенатор намерен изобличить в ходе прений всех, кто давал ложные показания против него: "Каждый лжец, который давал показания, будет изобличен! Мы в прениях пройдемся по каждому: кто давал честные показания - достойный человек, а каждый, кто врал - мерзавец. У нас подготовлена позиция по каждому". По словам Цыбко, в его защиту собрано 10 томов доказательств.

Экс-сенатора обвиняют в получении двух взяток на сумму около 27 миллионов рублей за политическое покровительство бывшему сити-менеджеру Озерска Евгению Тарасову и лоббирование интересов челябинского бизнесмена Олега Лакницкого.