Несколько дней.

В Кунгуре многодетная мать несколько дней прятала тело погибшего сына в шкафу.

Трагедия произошла 13 апреля 2017 года. По предварительным данным, женщина оставила двух 4-месячных близнецов (мальчика и девочку) в комнате с тремя старшими братьями (2, 4 и 10 лет), а сама отлучилась на кухню. Услышав плач детей, она вернулась и увидела перевернутую коляску. Близнецы быстро успокоились, и мать не стала вызывать врачей. Наутро мальчик скончался. Испугавшись, женщина спрятала его в шкаф.

Она призналась во всем супругу спустя 3 дня, когда стало плохо второй близняшке. Сейчас девочка находится в больнице с сотрясением мозга, сообщает "АиФ - Прикамье".

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.