В Тобольске.

20 апреля 2017 года в Тюмени поймали угонщика автомобиля - машина ему понадобилась, чтобы добраться в Тобольск на похороны кота.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, машина была угнана накануне вечером в микрорайоне Войновка, когда владелец авто отлучился в аптеку, оставив заведенную машину открытой. Этим и воспользовался злоумышленник. Он съездил в Тобольск на похороны кота и наутро вернулся -разыскиваемый автомобиль попал в поле зрения камер видеонаблюдения на въезде в Тюмень. Угонщика задержали в районе Студгородка - пьяным и без водительских прав.

По словам задержанного, которого не раз судили за угоны, он хотел проучить беспечного владельца авто.