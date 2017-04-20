Имя пока не называют.

ФСБ установила личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил глава ведомства Александр Бортников, пишут федеральные СМИ.

Имя пока не называется.

Как ранее писало "Уралинформбюро", теракт в подземке Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В одном из вагонов между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" взорвалась бомба. Погибли 15 человек, еще полсотни ранены.

На данный момент 10 человек проходят фигурантами уголовного дела.

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