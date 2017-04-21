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Бастрыкин отправляет истязавшего 4-летнего сына екатеринбуржца под арестСегодня в 08:42

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Чтобы не покалечил других детей.

Истязавший 4-летнего сына екатеринбуржец должен быть взят под стражу, настаивает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СКР, следователям поручено немедленно ходатайствовать об аресте подозреваемого, поскольку он может угрожать жизни других детей в семье. Выяснилось, что отец мальчика, кроме того что злоупотребляет спиртным, имеет судимость за умышленное причинение вреда здоровью и грабеж.

Инцидент произошел вечером 18 апреля 2017 года на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров в Екатеринбурге. Пьяный мужчина несколько раз ударил ребенка головой об асфальт. Истязателя скрутили прохожие. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму.

СУ СКР по Свердловской области расследует уголовное дело о покушении на убийство.

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