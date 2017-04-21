Убийца скрылся.

Вечером 20 апреля 2017 года в Челябинске в алкомаркете "Красное и Белое" на улице Петра Столыпина зарезали мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в магазине повздорили двое покупателей - один из них вонзил нож в грудь другому и скрылся. Преступника ищут. Возбуждено уголовное дело об убийстве.