Решается вопрос о его аресте.

Избившему 4-летнего сына екатеринбуржцу предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 18 апреля 2017 года. Мужчина забрал сына из детсада и отправился домой. На перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров обвиняемый несколько раз ударил мальчика головой об асфальт. Его остановили прохожие, которым пришлось применить физическую силу. Отца с сыном доставили в больницу. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму. Мужчину задержали 19 апреля. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Установлено, что мужчина с сожительницей воспитывают трех малолетних детей.

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