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Екатеринбуржец арестован за покушение на 4-летнего сынаСегодня в 15:13

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Отец бил ребенка головой об асфальт.

21 апреля 2017 года суд арестовал 39-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в покушении на убийство 4-летнего сына. Александра Мошкина закрыли в СИЗО до 18 июня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина едва не убил ребенка вечером 18 апреля 2017 года. На перекрестке улицы Красных командиров и проспекта Космонавтов он несколько раз ударил сына головой об асфальт. Его остановили прохожие, применив физическую силу. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму.

Обвиняемого задержали у него дома на следующий день. Ранее он был судим за причинение вреда здоровью человека.

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