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В приемной ФСБ в Хабаровске произошла перестрелкаСегодня в 15:37

  • Текст

Есть погибшие.

На приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю совершено вооруженное нападение. Как рассказали "Уралинформбюро" в Центре общественных связей ФСБ, в перестрелке погибли три человека, включая преступника.

"Вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", - прокомментировали происшествие в ведомстве.

Прилегающая к приемной территория оцеплена. На месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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