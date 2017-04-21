Его подельнику дали 1,5 года.

21 апреля 2017 года Салехардский горсуд вынес приговор бывшему руководителю ГУП "Ямал Инфотех" Дмитрию Манджееву. Он проведет 7 лет в колонии общего режима за растрату. Кроме того, глава ГУП должен возместить 19,3 миллиона рублей ущерба.

Также вердикт вынесен подельнику Манджеева - бизнесмену Владимиру Мягкову. Ему назначили 1,5 года ИК общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

По данным следствия, Манджеев заключал фиктивные договоры на оказание картографических услуг. Работы выполнены не были, а деньги исполнителю перечислили.