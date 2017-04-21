Ведется расследование.

Личность преступника, открывшего огонь в приемной УФСБ по Хабаровскому краю, установлена. Как пояснили "Уралинформбюро" в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, нападавший - местный житель А.В. Конев 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе.

В перестрелке погиб сотрудник ФСБ, и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен. Вооруженный преступник был ликвидирован. На месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.