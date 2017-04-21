Его будут судить.

В суд передано уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Кургана, который обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в январе 2017 года. Двое собутыльников поругались - один из них вылил другому на голову остатки спирта и поджег.

Находившаяся с ними женщина помогла потушить возгорание. Потерпевший выжил.