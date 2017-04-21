Трехлетнего мальчика тоже едва не лишили жизни.

24 апреля 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу жителей Ачитского района - братьев 38 и 29 лет. Они обвиняются в убийстве пенсионера, покушении на убийство ребенка, разбойном нападении, краже и причинении тяжких телесных повреждений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено 16 мая 2015 года в селе Рахмангулово на берегу реки Уфы. Пьяные мужчины, приплывшие на лодке, заметили 61-летнего рыбака с 3-летним внуком. Злоумышленники потребовали у него ключи от "Нивы". Получив отказ, они зарезали пенсионера и попытались расправиться с ребенком. Затем они бросили мальчика в илистую топь реки и скрылись на похищенной машине. Ребенок выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Обвиняемых задержали на следующий день.

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