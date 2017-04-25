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На Среднем Урале в лесу нашли труп мужчины24 апреля в 13:04

  • Текст

С ножевыми ранениями.

23 апреля 2017 года в лесу около свердловского поселка Уральский нашли труп молодого человека с ножевыми ранениями, сообщил "Уралинформбюро" источник в силовых структурах.

Официально информацию не комментируют. "Мы не подтверждаем и не опровергаем эти сведения", - сказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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