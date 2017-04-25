Его сообщника ищут.

В Екатеринбурге установлены обстоятельства смерти двух местных жителей в подъезде на Бебеля. Одного из подозреваемых задержали, второго ищут.

Тела двух мужчин со следами насильственной смерти обнаружили днем 20 апреля 2017 года в 16-этажке на Бебеля. О страшной находке в полицию сообщили жильцы дома.

Спустя сутки по подозрению в убийстве задержали 23-летнего бомжа. Ему уже предъявили обвинение и арестовали. Он признал вину и рассказал, что в тот день в подъезде он распивал алкоголь с 24-летним приятелем и 45-летним знакомым. Между собутыльниками разгорелась ссора. Молодые люди избили мужчину, ударили его головой о батарею и задушили, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Затем злоумышленники избили 29-летнего незнакомого мужчину, находившегося этажом ниже. Через некоторое время он скончался, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. В отношении сообщника задержанного возбуждено дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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