По двум статьям.

Челябинцу, избившему участкового врача, предъявлено обвинение по ст.116 УК РФ (побои) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Инцидент произошел 10 апреля 2017 года в Курчатовском районе. Медик приехала к девушке с ОРВИ. Ее встретил отец больной с огромной собакой породы алабай. Врач попросила убрать пса или надеть на него намордник. В ответ хозяин квартиры набросился на женщину с кулаками и вытолкал ее за дверь. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Расследование дела находится в завершающей стадии.

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