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В Екатеринбурге мошенницы довели ветерана ВОВ до самоубийства24 апреля в 15:36

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Возбуждено дело.

Следователи Екатеринбурга разбираются в обстоятельствах смерти ветерана Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело по ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, тело пожилого мужчины с признаками суицида обнаружили 21 апреля 2017 года в квартире на Комсомольской. Выяснилось, что в конце марта к ветерану приходили две неизвестные женщины. Мошенническим путем они похитили у мужчины 60 тысяч рублей.

"Сведения о возможном мошенничестве поступили полицейским, работавшим на месте происшествия, от супруги покойного. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ. Еще раз обращаем внимание – никаких сигналов и заявлений о мошенничестве в отношении пожилого человека в полицию Екатеринбурга до 21 апреля не поступало", - добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сейчас следователи допрашивают родственников и знакомых погибшего. Устанавливаются личности мошенниц.

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