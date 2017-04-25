Он был пьян.

Вечером 23 апреля 2017 года в первоуральском поселке Прогресс 36-летний местный житель открыл стрельбу на улице. Несколько раз он попал в окна квартиры, где находились двое малолетних детей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, дебошир был пьян. Он позвонил бывшей сожительнице - 20-летней девушке - и попросил о встрече. Получив отказ, мужчина пришел с ружьем к ее дому и несколько раз выстрелил дробью и патронами. Никто не пострадал.

Злоумышленника задержали через некоторое время по месту жительства. Сопротивления он не оказал. В настоящее время в отношении него составлен административный протокол за хулиганство. По факту стрельбы проводится проверка.

Как выяснилось, ружье принадлежало 49-летнему жителю деревни Крылосово, которое он потерял в феврале 2005 года.