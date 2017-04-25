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СКР ищет жертв предполагаемого убийцы Ирины Вахрушевой24 апреля в 19:05

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Он мог изнасиловать несколько человек.

Следователи ищут других возможных жертв Алексея Фалькина, который обвиняется в убийстве 30-летней жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой.

Преступление было совершено вечером 15 апреля 2017 года. Женщина направлялась в гости к подруге, когда на нее набросился насильник. Он затащил свою жертву в подвал, надругался над ней и зарезал. Труп он засунул в багажник своей машины, вывез в лес в районе 329 километра Серовского тракта и закопал. Тело Ирины нашли 17 апреля. У нее остался 5-летний сын.

В ходе расследования выяснилось, что Фалькин ранее уже был судим за изнасилование учительницы из Березовского. Он освободился в декабре 2015 года, отсидев 2 года.

Есть основания полагать, что обвиняемый мог совершить и другие преступления сексуального характера, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР. Следователи просят всех, кто пострадал от его действий, позвонить по телефонам: 8(34368)5-30-40, 8(34368)5-30-04, 8(34368)4-34-46.

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