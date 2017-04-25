И накинули срок.

Кетовский райсуд вынес приговор 33-летнему жителю Далматовского района, сбежавшему из колонии. Ему добавили к сроку еще 1,5 года.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в 2002 году беглец был осужден за убийство, разбой и кражу. Суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима. В январе 2016 года его перевели в колонию-поселение.

В январе текущего года заключенный выбрался из окна административного помещения и сбежал в сторону Заозерного микрорайона Кургана. Его поймали на следующий день в районе железной дороги.

Из-за того, что на улице было очень холодно, мужчина отморозил пальцы рук и ног. Их пришлось ампутировать.

С учетом нового наказания беглец проведет в ИК строгого режима 3,5 года.