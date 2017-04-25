×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Как при казни: в США молодую россиянку убили выстрелом в затылокСегодня в 08:05

Из-за любовного треугольника.

В американском штате Орегон найдена мертвой 27-летняя гражданка России Анна Репкина. Ее убили выстрелом в затылок, передает Associated Press.

По данным властей округа Бентон, где произошло преступление, россиянка прилетела в Лос-Анджелес из Москвы, чтобы построить отношения. Поиски спутника жизни привели Анну в город Корваллис (Бентон). Ее избранником стал 27-летний Уильям Харгроув, подрабатывающий вышибалой в баре. Именно он сейчас главный подозреваемый. Как оказалось, мужчина жил на два дома, передает "Уралинформбюро". По данным следствия, его вторая любовница потребовала сделать выбор, и тогда Уильям решил избавиться от Анны навсегда.

"Он принял решение. Харгроув отвел другую женщину в удаленное место, где она позднее была найдена застреленной в голову сзади, как это бывает при казни", - заявила СМИ помощник прокурора округа Бентон Эми Матуско.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Шаман Сегодня в 14:34

Не государство а страна смерти.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×