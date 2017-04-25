Как при казни: в США молодую россиянку убили выстрелом в затылокСегодня в 08:05
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Из-за любовного треугольника.
В американском штате Орегон найдена мертвой 27-летняя гражданка России Анна Репкина. Ее убили выстрелом в затылок, передает Associated Press.
По данным властей округа Бентон, где произошло преступление, россиянка прилетела в Лос-Анджелес из Москвы, чтобы построить отношения. Поиски спутника жизни привели Анну в город Корваллис (Бентон). Ее избранником стал 27-летний Уильям Харгроув, подрабатывающий вышибалой в баре. Именно он сейчас главный подозреваемый. Как оказалось, мужчина жил на два дома, передает "Уралинформбюро". По данным следствия, его вторая любовница потребовала сделать выбор, и тогда Уильям решил избавиться от Анны навсегда.
"Он принял решение. Харгроув отвел другую женщину в удаленное место, где она позднее была найдена застреленной в голову сзади, как это бывает при казни", - заявила СМИ помощник прокурора округа Бентон Эми Матуско.
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