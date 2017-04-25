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В Перми за смерть работника на стройке осудили трех его руководителейСегодня в 18:01

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Они поселятся в колонии.

Пермский районный суд осудил прораба, главного механика и бригадира участка строительно-монтажного управления ОАО "Трест № 14". Мужчин признали виновными в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель строителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевой прокуратуры.

24 февраля 2016 года на стройке компании в селе Фролы из-за неправильной установки электролебедки рухнуло кирпичное ограждение балкона 7 этажа. Работник, находившийся внизу, скончался от полученных травм.

Суд приговорил прораба и бригадира участка к 1 году лишения свободы, главного механика к 1 году и 3 месяцам. Наказание осужденные будут отбывать в колонии-поселении. Кроме того, все трое не смогут работать в строительной сфере 2 года.

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