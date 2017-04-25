Таков вердикт присяжных.

Присяжные заседатели признали бывшего депутата Уйского района, эсера Евстафия Задельного виновным в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Они постановили, что он не заслуживает снисхождения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Как отметили в облсуде, приговор Задельному будет вынесен не раньше июня.

В ночь на 17 августа 2016 года патруль ГИБДД остановил экс-депутата на трассе Чебаркуль - Магнитогорск. Мужчина был пьян. Когда инспектор начал составлять протокол, Задельный выхватил нож и попытался его зарезать. Полицейского госпитализировали. Со слов обвиняемого, он испугался, что задержание может плохо отразиться на его репутации.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), но затем переквалифицировали на ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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