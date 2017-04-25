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Суд Екатеринбурга не принял жалобу ЮревичаСегодня в 12:20

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Для нее нет оснований.

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался принимать жалобу адвокатов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которые пытались оспорить его уголовное преследование.

"21 апреля судья Максим Чобитько отказал в принятии жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ в связи с отсутствием предмета обжалования", - пояснили "Уралинформбюро" в суде, отметив, что других жалоб от защиты Юревича к ним пока не поступало.

Экс-губернатор обвиняется в получении 26 миллионов рублей в качестве взяток от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко, а также в клевете на бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина. Сейчас экс-чиновник, пропустив несколько допросов, находится на лечении в Лондоне.

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