Для нее нет оснований.

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался принимать жалобу адвокатов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которые пытались оспорить его уголовное преследование.

"21 апреля судья Максим Чобитько отказал в принятии жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ в связи с отсутствием предмета обжалования", - пояснили "Уралинформбюро" в суде, отметив, что других жалоб от защиты Юревича к ним пока не поступало.

Экс-губернатор обвиняется в получении 26 миллионов рублей в качестве взяток от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко, а также в клевете на бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина. Сейчас экс-чиновник, пропустив несколько допросов, находится на лечении в Лондоне.