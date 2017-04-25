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В Прикамье инспектора ГУФСИН судят за хищение миллиона рублейСегодня в 12:47

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У сослуживцев.

В Перми начали рассматривать уголовное дело в отношении сотрудницы ГУФСИН. Ее подозревают в хищении миллиона рублей, собранных с сослуживцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Индустриального районного суда.

Женщина занимала должность инспектора отделения профессиональной подготовки сотрудников. Работники регулярно сдавали ей деньги на проведение спортивных мероприятий. По версии следствия, подсудимая взяла из кассы взносы на сумму 1 миллион рублей и потратила их на личные цели. Она свозила семью на отдых, погасила ипотеку и оплатила операцию матери.

Сама подсудимая утверждает, что брала только 500 тысяч рублей и якобы планировала вернуть деньги.

Пермячке грозит до 10 лет лишения свободы.

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