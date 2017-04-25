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Свердловчанина будут судить за убийство шумных соседей Сегодня в 13:14

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Ему грозит пожизненное.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего ранее судимого жителя Североуральска. Он обвиняется в двойном убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Вечером 7 сентября 2016 года молодой человек пришел в гости к бывшей жене на улицу Каржавина. Он уложить спать малолетнего ребенка и уснул сам. Проснулся обвиняемый от шума, доносившегося из соседней квартиры. Там выпивали мужчина и две женщины.

Желая добиться тишины, молодой человек направился к соседям. По версии следствия, он ворвался в квартиру и избил 53-летнего хозяина. Затем злоумышленник взялся за нож - сначала зарезал мужчину, после этого набросился на женщин. Одна из потерпевших скончалась на месте. Второй удалось убежать.

С места преступления обвиняемый скрылся, нож он выбросил в реку.

Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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