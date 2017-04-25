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В Тюмени осудили скрывшихся на базе ОМОН грабителейСегодня в 14:24

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Двое из них отправлены за решетку.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор трем местным жителям 18, 21 и 23 лет. Молодые люди признаны виновными в кражах и грабеже. Двое из них проведут в колонии общего режима 5 и 5,5 лет, третьему назначили 2 года 4 месяца условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подсудимые обчищали киоски, терминалы, микрофинансовые организации. Общий ущерб превысил 260 тысяч рублей.

Их поймали после очередной кражи в сентябре 2016 года. Молодые люди достали деньги из терминала в магазине на улице Захарова и скрылись на ВАЗ-2114. Был введен план "Перехват". Злоумышленники бросили машину на улице Щербакова и бросились врассыпную. Двое из них добежали до бетонного забора и перелезли через него. Оказалось, что за ним находилась база ОМОН. Молодых людей тут же взяли.

Их сообщника поймали неподалеку.

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