×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге криминалиста поймали на краже в "Парфюм-Лидер"Сегодня в 15:05

  • Текст

В ходе работы следственной группы.

В Екатеринбурге сотрудницу полиции заподозрили в краже подарочных сертификатов из магазина "Парфюм-Лидер" на Посадской. 31-летняя эксперт-криминалист прибыла туда в составе следственно-оперативной группы - полицию вызвали после взлома магазина.

По данным Life.ru, во время осмотра места преступления женщина-полицейский похитила дисконтные карты и сертификаты на 10 тысяч рублей. Это обнаружили сотрудники магазина после просмотра записи с камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области "Уралинформбюро" уточнили, что в краже подозревается лейтенант из экспертно-криминалистического подразделения УМВД по Екатеринбургу. Собранные материалы направлены в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

На время расследования женщину отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если вина криминалиста будет доказана, ее уволят.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×