В Екатеринбурге криминалиста поймали на краже в "Парфюм-Лидер"Сегодня в 15:05
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В ходе работы следственной группы.
В Екатеринбурге сотрудницу полиции заподозрили в краже подарочных сертификатов из магазина "Парфюм-Лидер" на Посадской. 31-летняя эксперт-криминалист прибыла туда в составе следственно-оперативной группы - полицию вызвали после взлома магазина.
По данным Life.ru, во время осмотра места преступления женщина-полицейский похитила дисконтные карты и сертификаты на 10 тысяч рублей. Это обнаружили сотрудники магазина после просмотра записи с камеры видеонаблюдения.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области "Уралинформбюро" уточнили, что в краже подозревается лейтенант из экспертно-криминалистического подразделения УМВД по Екатеринбургу. Собранные материалы направлены в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
На время расследования женщину отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если вина криминалиста будет доказана, ее уволят.
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