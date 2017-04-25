В ходе работы следственной группы.

В Екатеринбурге сотрудницу полиции заподозрили в краже подарочных сертификатов из магазина "Парфюм-Лидер" на Посадской. 31-летняя эксперт-криминалист прибыла туда в составе следственно-оперативной группы - полицию вызвали после взлома магазина.

По данным Life.ru, во время осмотра места преступления женщина-полицейский похитила дисконтные карты и сертификаты на 10 тысяч рублей. Это обнаружили сотрудники магазина после просмотра записи с камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области "Уралинформбюро" уточнили, что в краже подозревается лейтенант из экспертно-криминалистического подразделения УМВД по Екатеринбургу. Собранные материалы направлены в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

На время расследования женщину отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если вина криминалиста будет доказана, ее уволят.