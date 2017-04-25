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В Югре охотника отправили за решетку за убийство рыбакаСегодня в 15:49

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На 11 лет 9 месяцев.

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Ханты-Мансийска, признав его виновным в убийстве рыбака. Он проведет 11 лет 9 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Преступление произошло 8 июня 2016 года в одной из охотничьих избушек на Оби. По версии следствия, пара охотников познакомилась с двумя рыбаками, и мужчины устроили застолье. Напившись, обвиняемый застрелил одного из новых знакомых.

После этого охотник подрался со вторым рыбаком и забрал ключи от моторной лодки, которую угнал и затопил в реке, прострелив дно.

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В Югре охотник застрелил рыбака

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