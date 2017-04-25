В убийстве обвиняются вахтовики.

В Нижневартовске раскрыто убийство 40-летнего местного жителя, тело которого нашли в болоте. В преступлении обвиняют двух его коллег 18 и 20 лет.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, молодые люди приехали из Омской области на базу ООО "НВ-Строй", где работали вахтовым методом. В ночь на 15 апреля 2017 года они выпили и задумали убийство разнорабочего. Они пробрались к спящему мужчине и зарезали его.

Злоумышленники скинули труп и личные вещи убитого в болото, создав видимость, что он куда-то уехал.

Обвиняемые арестованы.