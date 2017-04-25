Задержаны 5 подозреваемых.

В Санкт-Петербурге задержали 5 подозреваемых по делу о надругательстве над воспитанниками детдома. Возбуждено 8 уголовных дел по ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР Северной столицы, злоумышленники с 2005 по 2010 год насиловали четверых детей. Под подозрение попали замдиректора детдома, двое выпускников, родственник сотрудника учреждения, а также директор школы при детском доме. Сейчас решается вопрос об их аресте, предъявлении обвинения и соединении уголовных дел в одно производство.

Кроме того, проверяется информация о других фактах насилия над детьми.