×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В детдоме Санкт-Петербурга 5 лет насиловали детейСегодня в 16:22

  • Текст

Задержаны 5 подозреваемых.

В Санкт-Петербурге задержали 5 подозреваемых по делу о надругательстве над воспитанниками детдома. Возбуждено 8 уголовных дел по ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР Северной столицы, злоумышленники с 2005 по 2010 год насиловали четверых детей. Под подозрение попали замдиректора детдома, двое выпускников, родственник сотрудника учреждения, а также директор школы при детском доме. Сейчас решается вопрос об их аресте, предъявлении обвинения и соединении уголовных дел в одно производство.

Кроме того, проверяется информация о других фактах насилия над детьми.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×