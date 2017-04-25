Их задержали.

Полицейские задержали в Коркино двух наркодилеров. Они пытались сбыть героин общей массой около 500 граммов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Первым попался 28-летний ранее судимый местный житель. Его взяли у дома на улице 30 лет ВЛКСМ с 99,26 грамма героина.

В тот же день на улице Багратиона полицейские задержали 36-летнюю женщину. При себе у нее было 400,15 грамма героина.

Возбуждены уголовные дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся в ИВС.