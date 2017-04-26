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Экс-депутат гордумы Перми сел на 6 лет за растрату 921 миллиона25 апреля в 19:03

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И преднамеренное банкротство.

25 апреля 2017 года Индустриальный райсуд Перми вынес приговор бывшему депутату Пермской гордумы Михаилу Ширинкину. Он признан виновным в преднамеренном банкротстве ОАО "Элиз" и растрате 921 миллиона рублей. Мужчина проведет 6 лет в колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить 350 тысяч рублей штрафа, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Марина Иванова.

Вместе с Ширинкиным по делу проходили бизнесмен Виктор Селезнев и бывший гендиректор ОАО "Элиз" Наталья Тарасова. Первый получил 6 лет ИК общего режима и 350-тысячный штраф, второй назначили 5 лет колонии и 230 тысяч рублей штрафа.

По данным следствия, в 2012 году ОАО "Элиз" продало одноименному ООО 25 объектов недвижимости в Орджоникидзевском районе за 132,1 миллиона рублей. При этом их рыночная стоимость превышала 730 миллионов рублей. В 2013 году ОАО обратилось в арбитраж с заявлением о признании себя банкротом. В июне 2014 года оно было удовлетворено, а уже в октябре было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Спустя полгода завели дело о растрате.

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