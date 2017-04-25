В Кировграде.

В Свердловской области будут судить 27-летнего жителя Кировграда, устроившего смертельные разборки в кафе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 9 марта 2017 года в одном из заведений на улице Калинина. У обвиняемого завязался конфликт с 35-летним посетителем. Мужчины вышли на улицу и устроили разборки. Обвиняемый толкнул оппонента, тот упал и ударился головой об асфальт. 35-летний свердловчанин получил закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавший был госпитализирован, 20 марта он скончался.

27-летнему жителю Кировграда вменяется часть 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.