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Свердловчанин пойдет под суд за смертельные разборки в кафеСегодня в 18:27

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В Кировграде.

В Свердловской области будут судить 27-летнего жителя Кировграда, устроившего смертельные разборки в кафе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 9 марта 2017 года в одном из заведений на улице Калинина. У обвиняемого завязался конфликт с 35-летним посетителем. Мужчины вышли на улицу и устроили разборки. Обвиняемый толкнул оппонента, тот упал и ударился головой об асфальт. 35-летний свердловчанин получил закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавший был госпитализирован, 20 марта он скончался.

27-летнему жителю Кировграда вменяется часть 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.

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