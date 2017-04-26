Пытаясь сбежать.

В Прикамье отбывающий срок в колонии-поселении взял в заложники 13-летнюю девочку. Это произошло днем 23 апреля 2017 года в поселке Красный берег.

27-летний осужденный, воспользовавшись правом свободного передвижения по территории поселка, схватил на улице школьницу и усадил в стоявшую неподалеку машину, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР. Угрожая ножом девочке и водителю, мужчина потребовал вывезти его за границы поселения. Однако ему смогли помешать очевидцы происшествия. Следственно-оперативная группа задержала злоумышленника, он помещен в штрафной изолятор.

Возбуждено уголовное дело по пп. "г, д" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват лица в качестве заложника). Ранее преступник был неоднократно судим за разбои и кражи.