Еще двое - в реанимации.

Следователи Югры устанавливают обстоятельства преступления в Советском районе, где найдены трупы двух человек с ножевыми ранениями. Еще двух изрезанных мужчин на вертолете доставили в реанимацию Югорской горбольницы.

Они были найдены 25 апреля 2017 года в 70 километрах от поселка Таежный, в районе родового угодья. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Югорского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты СУ СКР по ХМАО-Югре. Опрашиваются родственники пострадавших, лечащий врач и пилот вертолета, сообщили "Уралинформбюро" в следственном управлении.