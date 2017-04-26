В югорской тайге исполосовали ножом 4 человек - двое скончалисьСегодня в 08:18
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Еще двое - в реанимации.
Следователи Югры устанавливают обстоятельства преступления в Советском районе, где найдены трупы двух человек с ножевыми ранениями. Еще двух изрезанных мужчин на вертолете доставили в реанимацию Югорской горбольницы.
Они были найдены 25 апреля 2017 года в 70 километрах от поселка Таежный, в районе родового угодья. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Югорского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты СУ СКР по ХМАО-Югре. Опрашиваются родственники пострадавших, лечащий врач и пилот вертолета, сообщили "Уралинформбюро" в следственном управлении.
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