И распускание кулаков.

24-летнего челябинца осудили за избиение 5-летнего пасынка и угрозы убийством. Мужчине дали 3 года колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Курчатовского районного суда.

Отчим учил ребенка чтению и письму, жестоко наказывая за ошибки. Мужчина избивал мальчика кожаным ремнем и деревянной лопаткой, а также грозился "пустить его на мясо", если малыш проболтается кому-то из чужих. Мать ребенка не вмешивалась в "воспитательный процесс". Ссадины и кровоподтеки заметили воспитатели детсада, которые заявили в полицию.

Мать мальчика, оправдывая сожителя, на суде заявила, что сын падал, катаясь на роликах, из-за чего и появились синяки.

Мальчик помещен в социально-реабилитационный центр.