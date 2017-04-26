Челябинец получил 3 года за угрозы пустить пасынка "на мясо"Сегодня в 09:06
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И распускание кулаков.
24-летнего челябинца осудили за избиение 5-летнего пасынка и угрозы убийством. Мужчине дали 3 года колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Курчатовского районного суда.
Отчим учил ребенка чтению и письму, жестоко наказывая за ошибки. Мужчина избивал мальчика кожаным ремнем и деревянной лопаткой, а также грозился "пустить его на мясо", если малыш проболтается кому-то из чужих. Мать ребенка не вмешивалась в "воспитательный процесс". Ссадины и кровоподтеки заметили воспитатели детсада, которые заявили в полицию.
Мать мальчика, оправдывая сожителя, на суде заявила, что сын падал, катаясь на роликах, из-за чего и появились синяки.
Мальчик помещен в социально-реабилитационный центр.
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