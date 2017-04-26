У клиентов.

В Центральный райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ВТБ 24. 41-летний Марат Шаяхметов обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина занимал должность начальника группы продаж одного из офисов банка. По версии следствия, с июня 2007 по ноябрь 2015 года Шаяхметов присваивал деньги и акции клиентов банка. Для этого он оформлял от их имени поручения на переводы финансов и ценных бумаг, которые продавал на фондовом рынке. Чтобы скрыть махинации, банкир выдавал клиентам фиктивные выписки о состоянии их счетов. А когда они просили продать акции и выдать им деньги, Шаяхметов рассчитывался с ними за счет обворовывания других.

Все вскрылось, когда один из клиентов получил отчет об операциях с его ценными бумагами. Банк провел внутреннее расследование и обратился в полицию. Потерпевшими по делу проходят 14 человек и одна организация. Общий ущерб превысил 185 миллионов рублей.

Экс-сотрудник ВТБ 24 полностью признал вину. На его имущество наложен арест.