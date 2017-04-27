×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени экс-сотрудника ВТБ24 будут судить за хищение 185 миллионов26 апреля в 10:07

  • Текст

У клиентов.

В Центральный райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ВТБ24. 41-летний Марат Шаяхметов обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина занимал должность начальника группы продаж одного из офисов банка. По версии следствия, с июня 2007 по ноябрь 2015 года Шаяхметов присваивал деньги и акции клиентов банка. Для этого он оформлял от их имени поручения на переводы финансов и ценных бумаг, которые продавал на фондовом рынке. Чтобы скрыть махинации, банкир выдавал клиентам фиктивные выписки о состоянии их счетов. А когда они просили продать акции и выдать им деньги, Шаяхметов рассчитывался с ними за счет обворовывания других.

Все вскрылось, когда один из клиентов получил отчет об операциях с его ценными бумагами. Банк провел внутреннее расследование и обратился в полицию. Потерпевшими по делу проходят 14 человек и одна организация. Общий ущерб превысил 185 миллионов рублей. "Банк урегулировал ситуацию с клиентами, возместив им сумму ущерба по доказанным фактам", - рассказали в пресс-службе ВТБ.

Экс-сотрудник банка полностью признал вину. На его имущество наложен арест.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×