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В Коркино беременная украла у пенсионерки четверть миллионаСегодня в 11:27

  • Текст

У аферистки были сообщники.

Полиция Коркино разыскивает мошенниц, похитивших у пенсионерки более 250 тысяч рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 88-летняя женщина обратилась в полицию вечером 24 апреля 2017 года. Она рассказала, что несколько дней назад к ней приходил молодой человек, представившись сотрудником управляющей компании. Под предлогом осмотра вентиляции он зашел в квартиру, записал данные хозяйки и ушел. Спустя некоторое время пенсионерке позвонила женщина и сообщила, что вентиляционное оборудование неисправно.

На повторный осмотр пришли две женщины, одна была беременна. Спустя несколько часов после их визита пенсионерка заметила пропажу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

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