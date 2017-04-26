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Екатеринбуржцев посадили на 9 лет за посылку с марихуаной из КанадыСегодня в 12:02

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Они заказали 800 граммов травы.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в незаконном обороте наркотиков.

В мае 2016 года мужчины заказали через Интернет 800 граммов марихуаны у жителя Канады. Они перевели ему 60 тысяч рублей и получили посылку на почте.

Оба проведут 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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