Они заказали 800 граммов травы.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в незаконном обороте наркотиков.

В мае 2016 года мужчины заказали через Интернет 800 граммов марихуаны у жителя Канады. Они перевели ему 60 тысяч рублей и получили посылку на почте.

Оба проведут 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.