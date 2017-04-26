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Южноуральским дорожникам грозит 6 лет за смерть 4-летней девочкиСегодня в 14:41

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В ДТП.

На Южном Урале сотрудников ООО "Трансстрой" грозятся наказать за смертельное ДТП с 4-летней девочкой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

Авария случилась 18 марта 2017 года на 2 километре дороги Октябрьский - Шараповка - Леун. Столкнулись Kia Rio и ВАЗ-21104, в результате чего 4-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте.

Оказалось, что причиной ДТП стала снежная колея. Ликвидировать ее должны были специалисты ООО "Трансстрой", которые занимаются содержанием трассы.

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