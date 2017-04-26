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Суд слил уголовные дела СандаковаСегодня в 16:02

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В одно.

Советский районный суд Челябинска объединил уголовные дела бывшего южноуральского вице-губернатора Николая Сандакова в одно производство.

"Судья ходатайство удовлетворила, а прокурор, на удивление, не возражала", - пояснил "Уралинформбюро" Сандаков, отметив, что суд также успел заслушать обвинение.

Следующее заседание по уже объединенным уголовным делам назначено на 24 мая. На нем, по предположению обвиняемого, будет допрашиваться директор ЧОП "Питон" Игорь Калугин.

По данным следствия, в 2013-2014 году Сандаков обеспечил ЧОП госконтрактом на охрану тогдашнего губернатора Михаила Юревича стоимостью 1,3 миллиона рублей. Этот факт всплыл в рамках расследования другого дела - о получении 1,5 миллионов рублей от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова за его политическое продвижение.

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