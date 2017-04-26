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17-летнюю жительницу Златоуста заподозрили в убийстве подругиСегодня в 14:56

  • Текст

Девушка схватилась за нож в пылу ссоры.

17-летнюю жительницу Златоуста подозревают в убийстве подруги.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено в ночь на 25 апреля 2017 года. Подозреваемая выпивала с 23-летней подругой в квартире. Между девушками разгорелась ссора, и младшая схватилась за нож.

Решается вопрос об аресте задержанной и предъявлении ей обвинения.

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