Девушка схватилась за нож в пылу ссоры.

17-летнюю жительницу Златоуста подозревают в убийстве подруги.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено в ночь на 25 апреля 2017 года. Подозреваемая выпивала с 23-летней подругой в квартире. Между девушками разгорелась ссора, и младшая схватилась за нож.

Решается вопрос об аресте задержанной и предъявлении ей обвинения.