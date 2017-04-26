В Екатеринбурге экс-замначальника ИК-10 будут судить за взяткиСегодня в 15:57
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И вымогательство.
В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего замначальника ИК-10 Андрея Проценко. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО.
По версии следствия, с августа 2013 по декабрь 2014 года обвиняемый получил 255 тысяч рублей от предпринимателя. Взамен Проценко должен был действовать в интересах представляемой бизнесменом мебельной компании, с которой у колонии был договор.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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