Один остался пить с трупом.

В Каменске-Уральском задержали трех местных жителей 42, 48 и 49 лет по подозрению в избиении приятеля до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД, преступление было совершено вечером 12 апреля 2017 года. Подозреваемые распивали алкоголь с 42-летним приятелем в его квартире. Во время застолья собутыльники повздорили, и хозяина жилища избили до смерти. Затем двое подозреваемых покинули место преступления, а третий еще 2 дня оставался в квартире жертвы.

Тело убитого обнаружили 21 апреля: соседи почуяли неприятный гнилостный запах и вызвали полицию.

В скором времени злоумышленников вычислили. Как выяснилось, ранее они были неоднократно судимы.