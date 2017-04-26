Он был голоден и пьян.

В Сургуте возбуждено уголовное дело за разбойное нападения на доставщика пиццы. До 7 лет лишения свободы грозит 37-летнему местному жителю, который ранее был судим за грабеж.

По словам курьера, нападение на него было совершено в подъезде дома по улице Тобольский тракт. Угрожая ножом, неизвестный мужчина отобрал у него пиццу стоимостью порядка 1 700 рублей.

"Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заказал себе пиццу, но платить за нее не собирался", - пояснили "Уралинформбюро" в полицейском главке ХМАО-Югры.