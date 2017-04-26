Мужчина арестован.

В Перми на платной автостоянке по подозрению в наркоторговле задержали 28-летнего местного жителя. В ходе обыска в его машине обнаружили 47 килограммов гашиша.

Как рассказали "Уралинофрмбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина мог выручить за такую партию наркотиков около 12 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере).

В настоящее время подозреваемый арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают канал поставки наркотиков в Прикамье, а также возможных соучастников мужчины.