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В автомобиле пермяка нашли 47 килограммами гашишаСегодня в 18:53

  • Текст

Мужчина арестован.

В Перми на платной автостоянке по подозрению в наркоторговле задержали 28-летнего местного жителя. В ходе обыска в его машине обнаружили 47 килограммов гашиша.

Как рассказали "Уралинофрмбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина мог выручить за такую партию наркотиков около 12 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере).

В настоящее время подозреваемый арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают канал поставки наркотиков в Прикамье, а также возможных соучастников мужчины.

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